Kleine uitslagen op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de handelsdag dicht bij de slotstanden van dinsdag. De aandacht op Wall Street gaat vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve dat iets later op de dag komt. Er wordt algemeen verwacht dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente onveranderd laat.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 27,851 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3135 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,2 procent hoger gezet op 8632 punten.

De Fed maakt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) het rentebesluit bekend. Dit jaar werd de rente drie keer verlaagd om zo de groei van de Amerikaanse economie aan te jagen. Beleggers kijken dan ook vooral uit naar de toelichting van Fed-president Jerome Powell en hopen daar aanwijzingen uit te halen voor het toekomstige beleid.

Lagere brandstofprijzen

Oplopende olievoorraden zorgden voor lagere prijzen van de brandstof. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 58,72 dollar. Brentolie daalde 1,1 procent in prijs tot 63,64 dollar per vat.

Boeing speelde 0,6 procent kwijt na berichten dat de luchtvaarttoezichthouder FAA al eind vorig jaar, nog voor een toestel van Ethiopian Airlines neerstortte, waarschuwden voor meer vliegtuigrampen met toestellen van het type 737 MAX. Ook liet de waakhond weten dat de 737 MAX zeker dit jaar niet meer het groene licht krijgt om weer te mogen vliegen. Bovendien dreigen extra boetes voor de vliegtuigbouwer.

Home Depot

Home Depot werd 1,8 procent lager gezet. De doe-het-zelfketen verlaagde zijn omzetverwachting voor volgend boekjaar, onder druk van de minder sterke huizenmarkt in de Verenigde Staten. Het bedrijf rekent nu voor 2020 op een omzetgroei van 3,5 tot 4 procent. De verwachtingen voor dit jaar werden gehandhaafd.

Chevron (min 1,1 procent) gaat tot 11 miljard dollar gaat afschrijven op gasactiviteiten vanwege de lagere gasprijzen. De afboeking komt voor een aanzienlijk deel voor rekening van gasbezittingen van het olie- en gasbedrijf in de regio Appalachia, in het oosten van de VS.

Amazon

Amazon stond fractioneel hoger. De Britse marktwaakhond CMA gaat niet zomaar akkoord met de investering van de techreus in de Britse maaltijdbezorger Deliveroo.

De euro was 1,1095 dollar waard tegen 1,1094 dollar bij het slot van de Europese beurzen.