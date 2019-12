SBM sluit deal met Petrobras over FPSO

Gepubliceerd op | Views: 866

AMSTERDAM (AFN) - SBM Offshore heeft een deal gesloten met het Braziliaanse olie- en gasbedrijf Petrobras. De maritiem dienstverlener gaat een productie- en opslagschip (FPSO) inzetten in het Mero-veld voor de Braziliaanse kust.

Dat olieveld maakt deel uit van een blok dat wordt gerund door Petrobras, en waar verder ook onder meer Shell en Total een belang in hebben.

Het leasecontract voor het schip Sepetiba, dat eerder nog de naam Mero 2 droeg, heeft een looptijd van 22,5 jaar. Financiële details maakte SBM Offshore niet bekend. De Spetiba is nog in aanbouw en wordt naar verwachting in 2022 opgeleverd.