ICT-commissaris Van der Werf treedt terug

AMSTERDAM (AFN) - ICT Group ziet commissaris Gina van der Werf om persoonlijke redenen vertrekken. Eind dit jaar legt ze haar taken neer. Van der Werf werd in mei 2018 benoemd in de toezichthoudende raad van automatiseerder.

ICT is de zoektocht naar een nieuwe commissaris al begonnen.