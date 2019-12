AEX omlaag, rest Europese beurzen stijgt

Gepubliceerd op | Views: 627 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten. In Amsterdam was er juist een min voor de leidende AEX-index. Beleggers wachtten op het rentebesluit van de Federal Reserve en keken uit naar ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent in de min op 598,96 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 888,52 punten. Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

Ahold Delhaize verloor 1,9 procent bij de hoofdfondsen. Het supermarktconcern investeert de komende jaren 480 miljoen dollar om de leveringsketen voor zijn supermarkten aan de Amerikaanse oostkust volledig in eigen hand te krijgen.

Overname Just Eat

Takeaway.com won juist 1,6 procent. Topman Jitse Groen van het maaltijdbestelbedrijf noemde nieuwe beweringen van techinvesterdeer Prosus over het fusievoorstel van maaltijdbezorgers Takeaway.com en Just Eat ongefundeerd. Prosus, dat 0,9 procent hoger werd gezet, beweerde dat door de voorgestelde fusie van Takeaway en Just Eat veel waarde voor aandeelhouders verloren zou gaan.

Bij de middelgrote bedrijven steeg Arcadis 4 procent. ING zette het advies- en ingenieursbureau op zijn favorietenlijst. Ook kreeg Arcadis een opdracht van spoorbeheerder ProRail. Basic-Fit verloor 1,2 procent nadat investeerder 3i een belang van 6,2 procent in de uitbater van sportscholen had verkocht aan institutionele beleggers.

Verlies Ajax

Ajax raakte 8,1 procent kwijt bij de kleinere bedrijven. De beursgenoteerde voetbalclub overwintert niet in de Champions League na een nederlaag tegen Valencia.

Inditex dikte 5,2 procent aan in Madrid. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara en Bershka behaalde in de eerste negen maanden van zijn boekjaar meer omzet en winst. In Frankfurt werd TUI 1,3 procent lager gezet. Het reisconcern haalde een fors lagere winst, onder meer door het aan de grond houden van de Boeing 737 MAX en de onzekerheid rond de brexit.

De euro was 1,1094 dollar waard tegen 1,1090 dollar een dag eerder. Oplopende olievoorraden zorgden voor lagere prijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 58,56 dollar. Brentolie daalde 1,4 procent in prijs tot 63,43 dollar per vat.