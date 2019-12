'Just Eat-bod Takeaway minder aantrekkelijk'

Gepubliceerd op | Views: 829

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Dat de Britse marktwaakhond CMA zich zorgen maakt over de Amazon-investering in maaltijdbezorgdienst Deliveroo maakt het overnamebod van sectorgenoot Takeaway.com op Just Eat wat minder aantrekkelijk. Mogelijk moet dat bod omhoog, concluderen marktvorsers van Jefferies.

Amazon kondigde eerder dit jaar aan een aanzienlijke investering te doen in Deliveroo. Hoewel het Amerikaanse bedrijf niet de volledige zeggenschap krijgt, ziet de CMA wel manieren waarop Amazon het beleid van Deliveroo kan beïnvloeden. Daarbij keek de waakhond ook wat dat kan betekenen voor de markten waarop de twee bedrijven actief zijn.

"De CMA is blijkbaar van mening dat Amazon's dagen van monopolisatie van verticale markten voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk eindig zijn", aldus Jefferies. Volgens de kenners is de aankondiging reden voor optimisme over de sector. Dat zullen ook aandeelhouders van Just Eat doorhebben, aldus de kenners.

Jefferies hanteert een hold-advies op Takeaway. Het aandeel noteerde woensdag tegen het einde van de handelsdag 1,5 procent hoger op 84,10 euro.