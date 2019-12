Wall Street blijft dicht bij huis bij opening

Gepubliceerd op | Views: 417

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koersuitslagen aan de dag begonnen. De aandacht op Wall Street gaat vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Er wordt algemeen verwacht dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente onveranderd laat. Verder zijn beleggers attent op de verdere ontwikkelingen in de Amerikaans-Chinese handelsvete.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,2 procent lager op 27.813 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3134 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,1 procent hoger gezet op 8626 punten.

De Fed maakt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) het rentebesluit bekend. Dit jaar werd de rente drie keer verlaagd om zo de groei van de Amerikaanse economie aan te jagen. Beleggers kijken dan ook vooral uit naar de toelichting van Fed-president Jerome Powell en hopen daar aanwijzingen uit te halen voor het toekomstige beleid.

Home Depot

Home Depot werd 2 procent lager gezet. De doe-het-zelfketen verlaagde zijn omzetverwachting voor volgend boekjaar, onder druk van de minder sterke huizenmarkt in de Verenigde Staten. Het bedrijf rekent nu voor 2020 op een omzetgroei van 3,5 tot 4 procent. De verwachtingen voor dit jaar werden gehandhaafd.

Chevron (min 0,8 procent) gaat tot 11 miljard dollar gaat afschrijven op gasactiviteiten vanwege de lagere gasprijzen. De afboeking komt voor een aanzienlijk deel voor rekening van gasbezittingen van het olie- en gasbedrijf in de regio Appalachia, in het oosten van de VS.

Amazon werd 0,1 procent hoger gezet nadat de Brits marktwaakhond CMA niet zomaar akkoord gaat met de investering van de techreus in de Britse maaltijdbezorger Deliveroo.