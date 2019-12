Moody's negatief over banken en retail Europa

Gepubliceerd op | Views: 777 | Onderwerpen: banken, Europa, Moody's

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's is negatief gestemd over de Europese bankensector en detailhandel. Dat schrijft het bureau in rapporten.

Moody's zet zijn outlook voor banken in het eurogebied op negatief, van stabiel. De zwakkere economische vooruitzichten zullen de kwaliteit van leningen en winstgevendheid ondermijnen, terwijl banken in de eurozone ook te lijden hebben onder het soepele monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). In Groot-Brittannië zorgt de brexitonzekerheid voor zwakkere marktomstandigheden en minder vraag naar leningen, aldus Moody's.

Wat betreft de detailhandel is de outlook ook negatief. Winkeliers kampen met de afzwakkende economie en concurrentie van webwinkels. Het bureau denkt dat 40 procent van de winkelbedrijven die worden gevolgd met kredietbeoordelingen door Moody's in 2020 de winst zien dalen. Bij een onderzoek een jaar geleden werd hier nog 20 procent voorspeld.