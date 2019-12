Gepubliceerd op | Views: 384 | Onderwerpen: luchtvaart

GENÈVE (AFN) - De luchtvaartbranche boekt dit jaar waarschijnlijk minder winst dan eerder werd verwacht. Dat denkt branchevereniging IATA die het mes zette in de winstverwachting voor de sector. De handelsoorlog en een tragere mondiale economische groei zijn de belangrijkste redenen dat luchtvaartmaatschappijen minder winst in de boeken kunnen zetten.

De IATA rekende eerder op 28 miljard dollar aan winst voor alle luchtvaartmaatschappijen tezamen, maar haalt daar nu 2,1 miljard dollar vanaf. Dat komt neer op een winst van 25,9 miljard dollar, wat 14 procent lager is dan vorig jaar.

Voor volgend jaar rekent de branchevereniging wel weer op groei, maar dat kan alsnog omslaan. Door de toenemende aandacht voor de klimaatverandering in de politiek wordt steeds vaker gesproken over een belasting op kerosine. Ook zou de vraag naar vluchten in Europa al afnemen vanwege vliegschaamte. De nog altijd onzekere datum voor de terugkeer van de Boeing 737 MAX hangt ook nog boven de markt.