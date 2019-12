KPN investeert weer in alarm voor ouderen

Gepubliceerd op | Views: 620

AMSTERDAM (AFN) - KPN Ventures investeert wederom in de Rotterdamse ontwikkelaar van een intelligent alarmeringssysteem voor preventieve ouderenzorg Sensara. Dat meldde de investeringstak van telecombedrijf KPN woensdag.

Het systeem van Sensara werkt met bewegingssensoren en zelflerende software, die het dagelijkse activiteitenpatroon in een huis of zorginstelling herkennen en kunnen aangeven als zich daarin belangrijke veranderingen voordoen. Het systeem kan daardoor zorgverleners en familieleden attenderen op ongebruikelijke situaties en alarm slaan als er iets mis is.

Eerder investeerde KPN al een onbekend bedrag. In een nieuwe investeringsronde bij bestaande investeerders KPN Ventures en Van Herk Ventures werd nu 4,4 miljoen euro opgehaald. Dat zal worden gebruikt voor het versnellen van groei in de Verenigde Staten.

Sensara is in 2013 opgericht als spin-off van TNO.