Moederbedrijf Zara voert verkoop op

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Het Spaanse Inditex, met bekende kledingketens als Zara, Bershka en Pull & Bear, heeft in de eerste negen maanden van zijn boekjaar meer omzet en winst behaald. De onderneming werd geholpen door groei van de online verkopen en het winkelbestand.

In de periode tot en met 31 oktober steeg de omzet 7,5 procent tot 19,8 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. Inditex opende in de eerste negen maanden winkels in 41 markten terwijl ook in verschillende landen online verkoopkanalen werden gelanceerd. Het concern telde aan het einde van de periode wereldwijd 7486 winkels, tegen 7442 een jaar eerder.

De nettowinst ging met 12 procent omhoog tot 2,7 miljard euro. Hierbij profiteerde Inditex ook van de inzet van nieuwe technologie om zo kosten en voorraden beter te kunnen beheersen.