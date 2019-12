Ajax omlaag op beurs na uitschakeling CL

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Ajax stond woensdag op de beurs in Amsterdam flink onder druk. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland overwintert niet in de Champions League. Ajax verloor het laatste groepsduel van Valencia: 0-1. Rodrigo maakte in de 24e minuut het enige doelpunt.

Ajax eindigde met 10 punten als derde in de poule, achter Valencia en Chelsea die beide 11 punten verzamelden. De koploper van de eredivisie vervolgt het Europese seizoen in het voorjaar in de Europa League.

Door het mislopen van de knock-outfase van de Champions League laat de club vele miljoenen euro's liggen. Vorig jaar bereikte Ajax nog de halve finale van het prestigieuze toernooi. Het in de graadmeter voor kleinere fondsen genoteerde Ajax stond omstreeks 09.10 uur 14,1 procent lager op 19,15 euro. Van de aandelen AFC Ajax NV is, sinds de beursgang in 1998, slechts een beperkt deel vrij verhandelbaar.

Het aandeel van de beursgenoteerde Duitse voetbalclub Borussia Dortmund ging in Frankfurt meer dan 9 procent omhoog. De club ging wel door naar de laatste zestien van het toernooi, ten koste van het Italiaanse Inter Milaan.