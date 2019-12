Chevron zet grote afschrijving in boeken

Gepubliceerd op | Views: 229

SAN RAMON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron gaat tot wel 11 miljard dollar afschrijven op gasactiviteiten vanwege de duidelijke neergang van de gasprijzen. De afboeking komt voor een aanzienlijk deel voor rekening van gasactiviteiten in de regio Appalachia, in het oosten van de Verenigde Staten.

Chevron bekijkt verder ook de verkoop van gasvelden, terwijl het bedrijf zijn kapitaalinvesteringen voor 2020 onveranderd wil laten op circa 20 miljard dollar. Ook andere oliegerelateerde bedrijven als Schlumberger en Repsol hebben recent grote afschrijvingen op gasactiviteiten gedaan.

Appalachia is een regio die zich uitstrekt van het zuiden van de staat New York tot in de zuidelijke staten Alabama, Mississippi en Georgia