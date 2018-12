'Anne Rigail nieuwe baas Air France'

Gepubliceerd op | Views: 780

PARIJS (AFN) - Anne Rigail wordt de nieuwe baas van luchtvaartmaatschappij Air France. Dat meldde de Franse radiozender Europe1. Naar verluidt zal haar benoeming woensdag worden aangekondigd.

Volgens de zender zal haar benoeming woensdagochtend om 09.00 uur bevestigd worden door het bestuur van Air France. Europe1 meldde niet waar de informatie vandaan komt.

Rigail is momenteel leidinggevende over de klantenservice van Air France. Air France wordt nu op tijdelijke basis geleid door Ben Smith, die ook topman is van luchtvaartcombinatie Air France-KLM.