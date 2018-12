Gepubliceerd op | Views: 495

NEW YORK (AFN) - Zakenbank Morgan Stanley mag de beursgang begeleiden van Uber Technologies, het bedrijf achter de bekende taxi-app. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg heeft Uber Morgan Stanley aangewezen als de bank die leiding mag geven aan de sprong naar de aandelenmarkt.

Uber zou in het eerste kwartaal van volgend jaar naar de beurs in New York willen gaan. De waardering van het Amerikaanse bedrijf zou op wel 120 miljard dollar liggen. Ook Goldman Sachs mag naar verluidt een rol spelen bij de beursgang, die tot de grootste in de Verenigde Staten ooit zou kunnen behoren.

Een aanvraag voor een beursnotering op Wall Street zou door Uber onlangs zijn ingediend bij beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC).