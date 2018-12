Gepubliceerd op | Views: 541

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Het Belgische supermarktconcern Colruyt heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar meer omzet behaald. Ook de winst zat in de lift, aldus een handelsbericht dat dinsdag nabeurs in Brussel naar buiten werd gebracht.

De omzet in de periode van 1 april tot eind september steeg met 3 procent tot bijna 4,6 miljard euro. De nettowinst klom met meer dan 15 procent tot 208 miljoen euro. De Belgische branchegenoot van Ahold-Delhaize verhoogde de operationele winst met ruim 9 procent naar 253 miljoen euro. Het marktaandeel van het concern in België ging naar 32,4 procent, van 31,9 procent een jaar eerder.

Verder werd gemeld dat Frans Colruyt, neef van topman Jef Colruyt, terugtreedt als commercieel topman bij de supermarktgroep. Hij wordt opgevolgd door financieel directeur Marc Hofman, die op zijn beurt wordt opgevolgd door Stefaan Vandamme.