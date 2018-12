Topman Google: nog geen zoekmachine in China

Gepubliceerd op | Views: 340 | Onderwerpen: China

WASHINGTON (AFN/RTR) - Google heeft momenteel geen plannen voor de lancering van een zoekmachine in China. Dat zei Google-topman Sundar Pichai op een hoorzitting in het Amerikaanse Congres.

Pichai sloot overigens niet uit dat in de toekomst er wel een zoekmachine in China gelanceerd kan worden. Volgens hem is toegang tot informatie een belangrijk mensenrecht en moet Google zich sterk inspannen om wereldwijd informatie te leveren.

Google is sinds 2010 in China geblokkeerd. Er zijn zorgen bij beleidsmakers en ook veel werknemers van het bedrijf dat als Google probeert terug te keren naar China het dan akkoord zal gaan met de strenge regels rond censuur en toezicht op internet in het land.