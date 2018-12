'China werkt aan lagere tarieven auto-import'

Gepubliceerd op | Views: 767 | Onderwerpen: autoindustrie, China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - China maakt naar verluidt werk van de verlaging van de importtarieven van auto's uit de Verenigde Staten. Bronnen rond de regering in Peking meldden dat er een voorstel in de maak is waarbij het importtarief wordt verlaagd van de huidige 40 naar 15 procent. De stap is volgens de ingewijden nog niet definitief.

De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder al dat China akkoord zou gaan met lagere importtarieven op Amerikaanse auto's. Dit meldde hij na de ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top in Argentinië. China verhoogde de tarieven in afgelopen zomer naar 40 procent in een reactie op extra Amerikaanse importtarieven.

De twee landen spraken recent af om voorlopig geen nieuwe importheffingen in te voeren. Trump wilde voorafgaand aan de ontmoeting met ingang van het nieuwe jaar weer tarieven verhogen, maar zag daar dus van af. In ruil stemde China volgens het Witte Huis ermee in om een ,,zeer substantiële" hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen.