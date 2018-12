ABN AMRO positiever over Wereldhave

Gepubliceerd op | Views: 1.058 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Kenners van ABN AMRO hebben hun advies op vastgoedfonds Wereldhave verhoogd. Volgens de bank zorgt de verkoop van een Fins winkelcentrum er mede voor dat het fonds er beter voor staat.

In het rapport over Wereldhave schrijft ABN AMRO dat de verkoop van onderdelen zorgt voor een risicospreiding. Daarbij heeft het bedrijf de mogelijkheid om zijn opbrengsten in België te verhogen. Door de recente daling van het aandeel is ook sprake van een instapmoment. Dit jaar verloor het aandeel al 30 procent van zijn waarde.

ABN AMRO verhoogde het advies van hold naar buy. Het aandeel Wereldhave noteerde dinsdag omstreeks 10.30 uur 5,7 procent hoger op 28,609 euro.