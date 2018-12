Gepubliceerd op | Views: 1.599

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag waarschijnlijk hoger openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen weer op te veren na de zware verliezen een dag eerder. Beleggers verwerken het late herstel op Wall Street, waar vooral de technologiebedrijven een opleving lieten zien. Daarnaast blijven de brexit-ontwikkelingen de gemoederen bezighouden.

De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, benadrukte dat er op de komende EU-top niet wordt heronderhandeld over de brexit-deal met de Britse regering. De EU buigt zich donderdag ook over een 'no-deal'-scenario. Dat is het vertrek in maart van de Britten uit de Europese Unie zonder dat daar iets over is vastgelegd of afgesproken. De stemming over het brexit-akkoord in het Britse parlement werd maandag voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De Canadese rechter in Vancouver heeft maandagavond (lokale tijd) nog geen beslissing genomen over de borg van Huawei-directeur Meng Wanzhou. De dochter van de oprichter van het bedrijf zit sinds vrijdag vast op verdenking van het schenden van Amerikaanse sancties tegen Iran. De zaak gaat dinsdag verder. De kwestie-Meng doet de toch al gespannen handelsverhouding tussen de VS en China geen goed.

Winkelvastgoedfonds

Vastned maakte bekend zijn portefeuille de afgelopen tijd te hebben uitgebreid met vier winkelpanden, voor bijna 38 miljoen euro. Verder wil het winkelvastgoedfonds door met topman Taco de Groot. Hij wordt voorgedragen voor herbenoeming tijdens de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering in april.

De beurzen in het Verre Oosten bleven dinsdag dicht bij huis. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent lager onder aanvoering van de banken en autofabrikanten. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger.

Europa

De Europese beurzen gingen maandag flink omlaag. De AEX-index sloot 1,7 procent lager op 495,31 punten en de MidKap zakte 3 procent tot 646,08 punten. Parijs en Frankfurt leverden 1,5 procent in. Londen verloor 0,8 procent, na het uitstel van de stemming in het Britse parlement over de brexit-deal. Wall Street krabbelde richting de slotbel op. De Dow-Jonesindex klom 0,1 procent tot 24.423,26 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent en de Nasdaq steeg 0,7 procent.

De euro was 1,1364 dollar waard, tegen 1,1369 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 51,03 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer en werd verhandeld voor 60,06 dollar per vat.