Shell koopt Italiaanse zonne-energie in

Onderwerpen: energie, Italië

LONDEN (AFN) - Olie- en gasreus Shell heeft een overeenkomst gesloten met de Britse stroomleverancier Octopus. Dat bedrijf levert de komende vijf jaar stroom aan Shell. De energie komt van niet gesubsidieerde zonne-energiecentrales van Octopus in Italië, die begin volgend jaar in gebruik worden genomen.

De overeenkomst tussen Shell en Octopus behelst een zogeheten power purchase agreement (PPA). De duurzame energieopwekking wordt via deze constructie gekoppeld aan zakelijke kopers in op maat gemaakte leveringscontracten. Deze overeenkomsten zijn populair in landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.