AMERSFOORT (AFN) - Arcadis heeft een plan voor het afvalvervoer in New York gemaakt. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau denkt het aantal kilometers dat vuilniswagens rijden met bijna twee derde te kunnen verminderen. Arcadis werkte een jaar aan het plan voor het stadsbestuur, waar het bedrijf 8 miljoen dollar voor kreeg.

De ruim 90 afvalbedrijven in New York rijden nu nog te lange, overlappende routes. Arcadis verdeelde de stad in twintig zones. In al die zones kunnen drie tot vijf afvalverwerkers werken, die niet meer buiten hun zone komen.