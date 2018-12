Banken en automakers drukken Nikkei

Gepubliceerd op | Views: 1.061 | Onderwerpen: autoindustrie, banken

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is dinsdag licht lager geëindigd onder aanvoering van de Japanse banken en autofabrikanten. De andere beurzen in het Verre Oosten gingen overwegend omhoog na het late herstel op Wall Street. De winsten bleven wel beperkt door de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en de onzekerheid over het brexit-akkoord in Europa.

De Nikkei-index in Tokio sloot uiteindelijk 0,3 procent in de min op 21.148,02 punten. De Japanse banken stonden onder druk in navolging van de verliezen onder Europese en Amerikaanse sectorgenoten. Een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zonder akkoord zou slecht zijn voor de wereldeconomie, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven mogelijk minder snel zal verhogen. Mizuho Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group verloren tot 2 procent.

De autobouwers Nissan en Subaru verloren 3,1 procent en 2,4 procent. De Amerikaanse autofabrikanten dringen er bij de Trump-regering op aan om de Amerikaanse automarkt niet verder open te stellen voor voertuigen van Japanse makelij totdat Japan ook de eigen markt meer toegankelijk maakt.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de beurs in Shanghai won 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent hoger. De Kospi in Seoul noteerde vlak. Samsung Biologics dikte bijna 18 procent aan. Het biotechnologiebedrijf van Samsung behoudt zijn notering aan de beurs. De handel in het aandeel was sinds 15 november onderbroken nadat de toezichthouder stelde dat het bedrijf de boekhoudregels rond de beursgang in 2016 zou hebben geschonden.