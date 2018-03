Sorry South China Morning Post is niet een Chinese krant, maar een Hong Kong krant. Hong Kong is nog steeds een speciale regio in de volksrepubliek China. Winstgevendheid nam laatste jaren af omdat eigenaar meer de oren liet hangen naar de macht hebbers in Peking dan naar de lezers. De aftredende hoofdredacteur was ook een persoon uit Peking, geen Zuid Chinees of Kantonees!