Wall Street opent met winst

Een week geleden zat Nederland nog op meer dan 10.000 nieuwe Corona besmettingen per dag. De Verenigde Staten telt ongeveer 19x zoveel inwoners als Nederland. Omgerekend van Nederland naar de VS kom je dan op 19 x 10.000 = 190.000 nieuwe besmettingen per dag...

Appels en peren vergelijken: NL 416 inwoners/km2, VS 33,9 inwoners/km2. Interessanter is om te vergelijken hoe het in de dichtbevolkte gebieden gesteld is in de VS, dan denk ik dat je andere cijfers gaat krijgen.