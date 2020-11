Wall Street opent met winst

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street lijken erop te rekenen dat de komst van coronavaccins voor een sneller dan verwachte opleving van de economie kan zorgen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent in de plus op 29.515 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 3566 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,2 procent tot 11.760 punten. Mogelijk is de handel woensdag wel iets dunner. In de Verenigde Staten is het Veterans Day. Daardoor zijn er bijvoorbeeld ook geen nieuwe macro-economische cijfers om te verwerken.

De financiële markten zijn al sinds maandag in de ban van de langverwachte komst van coronavaccins. Farmaceut Pfizer meldde toen dat een eigen coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. Beleggers proberen zich sindsdien voor te bereiden door extra aandelen in te kopen van bedrijven die erg getroffen zijn door de coronacrisis, en dus erg gebaat bij de komst van een vaccin. Tegelijkertijd zijn bedrijven die floreerden tijdens de crisis, waaronder techbedrijven, nu minder in trek.

Pfizer

Pfizer (plus 0,3 procent) en partner BioNTech (min 3,3 procent) haalden opnieuw het nieuws. De Europese Commissie heeft een contract met de twee gesloten voor de levering van coronavaccins aan de Europese lidstaten. Hierdoor komen er ook miljoenen doses voor Nederland beschikbaar.

Alibaba staat in de schijnwerpers vanwege Singles Day. Bij het koopjesfestijn in China wist het webwinkelconcern al voor meer dan 70 miljard dollar aan spullen te verkopen. Het aandeel Alibaba daalde wel bijna 10 procent.

Ook is er aandacht voor taxiapp Lyft. Deze rivaal van Uber heeft bij zijn kwartaalcijfers laten weten aan een nieuwe dienst te werken. Net als Uber wil Lyft ook een graantje meepikken op de snelgroeiende markt voor het bezorgen van maaltijden. De coronacrisis drukte afgelopen periode wederom zwaar op de resultaten van Lyft, dat de omzet ruwweg zag halveren ten opzichte van een jaar eerder. Wel waren de cijfers beter dan verwacht en Lyft werd 5 procent hoger gezet.