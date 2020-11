Kleine plussen op beurzen na euforie over vaccin

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag kleine winsten zien. Beleggers deden het rustig aan na de euforie op de financiële markten over het coronavaccin van het farmaceutische concern Pfizer. Op het Damrak viel de kwartaalupdate van ABN AMRO niet in de smaak bij beleggers. Chemicaliëndistributeur IMCD opende ook de boeken en werd hoger gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 592,87 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 851,04 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.

IMCD was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van dik 3 procent. De chemicaliëndistributeur sloot de eerste negen maanden van het jaar af met meer winst op een licht hogere omzet. Topman Piet van der Slikke sprak van sterke prestaties, waarbij alle regio's bijdroegen aan de groei. Voor het hele jaar gaat het bedrijf uit van verdere groei van het resultaat, ondanks de coronaproblematiek.

ABM AMRO

ABN AMRO (min 3,9 procent) behoorde tot de staartgroep bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het financiële concern boekte in het derde kwartaal weer winst na het verlies in het door de coronalockdown geplaagde tweede kwartaal, en hoefde veel minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. De rentebaten van de bank bleven echter duidelijk onder druk staan. Ook vielen de inkomsten uit commissies tegen.

De technologiebedrijven, die floreerden tijdens de coronacrisis, werden opnieuw van de hand gedaan. Techinvesteerder Prosus, die onder meer een groot belang heeft in de Chinese internetreus Tencent, zakte 5,7 procent en was de grootste daler in de AEX. Unibail-Rodamco-Westfield volgde met een verlies van 5,4 procent. Beleggers namen wat winst na de sterke opmars van het winkelvastgoedconcern, dat in de afgelopen twee dagen ruim 40 procent won.

Accell

Bij de kleinere bedrijven steeg Accell 2,9 procent. De maker van fietsenmerken als Batavus kende een uitstekende zomer en nazomer en zag de verkopen flink stijgen. Het bedrijf verhoogde ook zijn verwachtingen voor het het hele jaar. In Frankfurt daalde Continental ruim 2 procent, na tegenvallende resultaten van de Duitse bandenfabrikant en maker van auto-onderdelen. Het Duitse energieconcern E.ON, die ook met cijfers kwam, klom 1 procent.

De euro stond op 1,1794 dollar, tegenover 1,1809 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,6 procent meer op 42,86 dollar. Brentolie steeg 3,5 procent in prijs tot 45,13 dollar per vat.