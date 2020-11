Ruim 500 KLM'ers melden zich aan voor tweede vertrekronde

quote: BeursVis schreef op 11 november 2020 12:14:

Zijn er ook statistieken bekend over de mensen die vertrekken? Ik kan mij voorstellen dat als je 60+ bent en financieel goed zit weg wilt gaan. Dan vraag ik mij ook weer af of dit wel genoeg voordeel heeft voor KLM, besparen ze dan wel genoeg?

Zijn er ook statistieken bekend over de mensen die vertrekken? Ik kan mij voorstellen dat als je 60+ bent en financieel goed zit weg wilt gaan. Dan vraag ik mij ook weer af of dit wel genoeg voordeel heeft voor KLM, besparen ze dan wel genoeg?

Alles wat "vrijwillig" gaat is meegenomen: vertrekregeling, maar geen sores.ALs het merendeels ouderen zouden zijn: dat zijn vaak mensen die aan het eind van hun salarismogelijkheden zitten. Dus voordelig zou je zeggen.maar- het is niet genoeg- het is al heel laat, misschien te laat