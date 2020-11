'Relatief goede resultaten voor ABN AMRO'

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft afgelopen kwartaal relatief goede resultaten neergezet, vinden analisten van KBC Securites. Vooral het feit dat er minder geld naar de stroppenpot hoefde, is volgens de marktvorsers "geruststellend". Tegelijkertijd laat ABN AMRO beleggers nog in het ongewisse over de nieuwe strategie van de bank. Het concern praat daarover later deze maand zijn aandeelhouders bij op een speciale beleggersdag.

Onder de streep hield het financiële concern afgelopen periode 301 miljoen euro over. Dat is beduidend meer dan de consensus van analisten. Vanwege de ontwikkelingen heeft ABN AMRO zijn verwachtingen voor de kredietverliezen in heel dit jaar daarnaast weer wat bijgesteld. De bank denkt in 2020 nu minder dan de eerder voorziene 3 miljard euro aan voorzieningen te treffen. Deze zullen eerder in de buurt komen van de 2,5 miljard euro, zo is de prognose nu.

Maar er waren ook minder positieve punten in het kwartaalbericht. Zo bleven de rentebaten duidelijk onder druk staan. Ook vielen de inkomsten uit commissies tegen. Analisten van ING wijzen er verder op dat de belangrijke CET1-kapitaalratio van ABN AMRO een tikkeltje beneden verwachting is. Al met al hebben de kenners bij ING wel de indruk dat er een goede basis gelegd is voor de beleggersdag op 30 november.

KBC handhaaft zijn accumulate-advies en het koersdoel wordt zelfs licht verhoogd, van 10 naar 11 euro. ING blijft bij zijn hold-advies, met een richtprijs van 9,25 euro. Het aandeel ABN AMRO was woensdagochtend een sterke daler op de beurs in Amsterdam. Het aandeel noteerde na ruim een uur handelen 4,3 procent lager op 8,33 euro.