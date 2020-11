Duits Lufthansa krijgt Nederlandse financieel directeur

FRANKFURT (AFN) - De Duitse luchtvaartreus Lufthansa heeft Remco Steenbergen aangesteld als de nieuwe financieel directeur van de onderneming. Hij begint op 1 januari aan zijn nieuwe klus. Ook krijgt de 52-jarige Nederlander zitting in het bestuur van de maatschappij.

Steenbergen komt over van de Zwitserse chocoladefabrikant Barry Callebaut, waar hij sinds 2018 de financiële man was. Eerder was hij ook actief in managementfuncties bij tal van bedrijven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Taiwan, België, Ierland, de Verenigde Staten en Zwitserland. Hij werkte onder meer voor Philips en KPMG.

De aanstelling van Steenbergen gebeurt voor Lufthansa in roerige tijden. De luchtvaartmaatschappij gaat net als branchegenoten gebukt onder de coronacrisis. De onderneming klopte in Berlijn aan voor noodsteun om de crisis te overleven.

Steenbergen zal in zijn nieuwe functie verantwoordelijk worden voor onder meer controle en risicobeheer, boekhouding, belastingen, inkoop en fusies en overnames. Verder krijgt het bedrijf nog een hele kluif aan het moeten terugbetalen van de noodsteun als de pandemie over is.