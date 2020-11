'Adempauze op beurzen na euforie over vaccin'

vaccin van Pfizer bij een temperatuur van -70 graden Celsius bewaard worden anders werkt het niet

"Er is op dit moment geen bestelwagens of vrachtwagens geen actieve koelinstallatie voor die temperaturen, je zal het met droogijs moeten doen". "De vaccins zullen dan vervoerd worden in hermetisch afgesloten koffers met droogijs, maar als je die koffers opent, verandert de temperatuur al snel." dus even pauze mensen