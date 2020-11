'Adempauze op beurzen na euforie over vaccin'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent woensdag waarschijnlijk licht hoger. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. Beleggers lijken even een pauze te nemen na de euforie op de financiële markten over het coronavaccin van Pfizer. Op het Damrak gaven de AEX-bedrijven ABN AMRO en IMCD een kijkje in de boeken. Ook fietsenfabrikant Accell kwam met een handelsupdate.

Wereldwijd neemt het aantal coronabesmettingen nog altijd hard toe. In Duitsland is het aantal besmettingen de 700.000 voorbij. In Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk zijn al meer dan een miljoen besmettingen vastgesteld. De Verenigde Staten zijn van alle landen het zwaarst getroffen door de coronapandemie. Volgens de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit zijn al meer dan 10,2 miljoen mensen in de VS besmet geraakt, en heeft het coronavirus er al bijna 240.000 levens gekost.

ABN AMRO kende in het derde kwartaal duidelijk een betere periode dan in het door de eerste coronalockdown geplaagde tweede kwartaal. Er werd weer winst geboekt en er hoefde veel minder geld opzij gezet te worden voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. De bank liet nog niets los over de nieuwe strategie, waar al een tijdje aan wordt gewerkt. Het concern praat daarover later deze maand zijn beleggers bij op een speciale beleggersdag.

Accell

Chemicaliëndistributeur IMCD sloot de eerste negen maanden van 2020 af met meer winst op een licht hogere omzet. Topman Piet van der Slikke rept van sterke prestaties, waarbij alle regio's bijdroegen aan de groei. Voor het hele jaar gaat het bedrijf uit van verdere groei van het operationele resultaat, ondanks de coronaproblematiek.

Accell wist in de maanden juli tot en met oktober een omzetgroei van 38 procent te realiseren. De maker van merken als Batavus en Sparta verhoogde daarop zijn verwachtingen voor het het hele jaar. Daarbij zal 2020 qua brutowinst een beter jaar zijn dan 2019. De nieuwe regels rond de vennootschapsbelasting zouden daarnaast volgens het bedrijf mogelijk kunnen zorgen voor een eenmalig voordeel 10 miljoen tot 20 miljoen euro dit jaar.

Beurzen

De meeste Europese beurzen gingen dinsdag opnieuw stevig vooruit. De Amsterdamse beurs was een negatieve uitschieter. De AEX-index daalde 0,4 procent tot 591,87 punten en de MidKap zakte 1 procent tot 845,58 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,8 procent. Wall Street sloot overwegend lager. De Dow-Jonesindex klom 0,9 procent tot 29.420,92 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,4 procent.

De euro was 1,1824 dollar waard, tegenover 1,1809 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 42,00 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 44,26 dollar per vat.