Maker Batavus en Sparta positiever over 2020 na uitstekende zomer

HEERENVEEN (AFN) - Fietsenfabrikant Accell heeft een uitstekende zomer en na-zomer beleefd. De maker van merken als Batavus en Sparta wist in de maanden juli tot en met oktober een omzetgroei van 38 procent te realiseren. Het bedrijf verhoogde daarop zijn verwachtingen voor het het hele jaar. Daarbij zal 2020 qua brutowinst een beter jaar zijn dan 2019.

Volgens Accell is de vraag naar fietsen en fietsonderdelen in heel Europa in de voorbije maanden sterk gebleven. De lockdownmaatregelen dit voorjaar, waardoor ook veel fietsenwinkels hun deuren sloten, zorgden er volgens Accell voor dat aankopen werden opgeschoven. Toen winkels weer opengingen werden de misgelopen omzetten snel weer goedgemaakt.

Verder profiteert Accell ook van alle inspanningen met betrekking tot duurzaamheid. De Green Deal van de Europese Commissie heeft de fiets als vervoersmiddel interessanter gemaakt in onder meer steden. Naast gezond voor lijf en leden is fietsen ook een milieuvriendelijk alternatief en kan de fiets ingezet worden tegen verkeersdrukte.

Accell-topman Tin Anbeek meent ook dat fietsen de wereld op meerder vlakken vooruit kan helpen. Het bedrijf zelf zet op zijn beurt in op onder meer online-initiatieven. Verder maakte Accell bekend onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een eventueel belastingvoordeel door nieuwe regels rond de vennootschapsbelasting. Dit kan mogelijk zorgen voor een eenmalig voordeel van 10 miljoen tot 20 miljoen euro dit jaar.