Amerikaanse dochter Ahold krijgt toestemming voor overname

Rustig blijven zitten en AH zijn ding laten doen, beleggen is vooruit kijken en de markt denkt nu even dat AH minder gaat groeien in de toekomst.

Omzet is sterk en de onderliggende winst prima, dividend wordt gewoon uitgekeerd en eigen inkoop aandelen gaat gewoon verder.

De dollar is misschien een reden dat AH er wat zwakjes bij ligt de laatste tijd (60% van de omzet en winst is in dollars) maar ook dat gaat weer goed komen.

Ik doe niks weg