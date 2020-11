Amerikaanse dochter Ahold krijgt toestemming voor overname

ZAANDAM (AFN) - Food Lion, een Amerikaans dochterbedrijf van supermarktconcern Ahold Delhaize, kan verder met de overname van 62 supermarkten van branchegenoot Southeastern Grocers. Daar heeft de Amerikaanse Federal Trade Commission toestemming voor gegeven. Een overnamebedrag is niet genoemd.

De filialen van de ketens BI-LO en Harveys liggen in de staten North Carolina, South Carolina en Georgia en worden omgevormd tot Food Lion-supermarkten. Het bedrijf verwacht meer dan 4650 werknemers aan te nemen in de winkels. De overname werd in juni aangekondigd en de verwachting is dat die in de eerste helft van 2021 wordt afgerond.