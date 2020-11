ABN AMRO boekt weer winst na moeilijke eerste coronamaanden

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO kende in het derde kwartaal duidelijk een betere periode dan in het door de eerste coronalockdown geplaagde tweede kwartaal. Er werd weer winst geboekt en er hoefde veel minder geld opzij gezet te worden voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald.

Onder de streep hield het financiële concern 301 miljoen euro over. Dat is nog flink minder dan de 558 miljoen euro winst die in het derde kwartaal vorig jaar in de boeken ging. Maar in het tweede kwartaal dit jaar werd nog 5 miljoen euro verlies gedraaid.

ABN AMRO stopte dit keer 270 miljoen euro in de stroppenpot. In april, mei en juni ging het nog om 703 miljoen euro. Vanwege de ontwikkelingen heeft ABN AMRO zijn verwachtingen voor de kredietverliezen in heel dit jaar weer wat bijgesteld. De bank denkt in 2020 nu minder dan de eerder voorziene 3 miljard euro aan voorzieningen te treffen. Deze zullen eerder in de buurt komen van de 2,5 miljard euro, zo is de verwachting nu.

ABN AMRO liet in zijn kwartaalbericht nog niets los over de nieuwe strategie van de bank, waar al een tijdje aan wordt gewerkt. Het concern praat daarover later deze maand zijn beleggers bij op een speciale beleggersdag.