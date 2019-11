'Rentebaten stabiel bij ABN AMRO'

Gepubliceerd op | Views: 1.092 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft afgelopen kwartaal minder winst en inkomsten in de boeken gezet, maar zijn rentebaten min of meer stabiel gehouden. Dat is althans de gemiddelde verwachting van analisten die de bank zelf heeft gepolst. Het financiële concern komt woensdag voorbeurs met zijn resultaten naar buiten.

De aandacht gaat bij de markt onder meer uit naar de mate waarin ABN AMRO de tegenwind van het ongunstige renteklimaat weet te pareren. Zo ging de spaarrente bij de grootbank onlangs verder omlaag, naar 0,01 procent.

Ook het antiwitwasbeleid bij de bank ligt onder een vergrootglas. Bij de vorige kwartaalcijfers werd bekendgemaakt dat de bank al zijn particuliere klanten in Nederland moest gaan doorlichten. Daarvoor nam de bank een voorziening van 114 miljoen euro, maar er werd nog geen geld apart gezet voor een mogelijke bestraffing.

Flinke boete

De kwestie kan ABN AMRO nog een flinke boete opleveren. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. De bank wordt onder meer verweten klanten niet voldoende te hebben doorgelicht.

De marktvorsers gaan gemiddeld genomen uit van een kwartaalwinst van 594 miljoen euro. ABN AMRO meldde hier vorig jaar over de periode een resultaat van 725 miljoen euro. Destijds wist de bank zijn winst nog stevig op te voeren, mede dankzij kostenbesparingsprogramma’s en lagere kredietvoorzieningen.

In doorsnee denken analisten dat ABN AMRO dit keer iets meer geld voor slechte leningen opzij moest zetten. De consensus wijst erop dat de baten over de gehele linie terugliepen, van ruim 2,3 miljard tot circa 2,1 miljard euro. Daarbij zijn de nettorentebaten waarschijnlijk uitgekomen op zo'n 1,6 miljard euro, afgerond hetzelfde cijfer als een jaar terug.