'Wall Street gaat lagere opening tegemoet'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen maandag af op een lagere opening. Beleggers op Wall Street blijven gespitst op verdere ontwikkelingen rond de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog, terwijl de zorgen groeien over de oplopende spanningen in Hongkong na het neerschieten van een demonstrant door de politie.

In de Verenigde Staten is het Veterans Day, de jaarlijkse gedenkdag voor personen die hebben gediend in de strijdkrachten. Het is een nationale feestdag, maar Wall Street is gewoon geopend. Wel kunnen de handelsvolumes lager liggen omdat handelaren een lang weekeind houden.

Aan het handelsfront verklaarde president Donald Trump dit weekeinde dat de gesprekken met China de goede kant opgaan, maar dat hij alleen een deal zal sluiten die goed is voor de VS. Vorige week kwamen er nog berichten dat beide landen afspraken hadden gemaakt over het afbouwen van handelsheffingen. Vrijdag zei Trump dat Washington nog geen afspraken met Peking heeft gemaakt over tarieven.

Alibaba

Bij de bedrijven kan de in New York genoteerde Chinese webwinkelreus Alibaba op belangstelling rekenen. Alibaba is hard op weg om tijdens Singles Day in China nieuwe verkooprecords in de boeken te zetten, na het vorige record van bijna 31 miljard dollar. Singles Day is de dag waarop Chinezen cadeautjes kopen voor zichzelf en anderen om te vieren dat ze vrijgezel zijn.

Chipproducent Qualcomm lijkt een lagere opening te gaan krijgen, na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Daarnaast zou investeerder KKR drogisterijketen Walgreens Boots Alliance formeel hebben benaderd voor een deal om het bedrijf van de beurs te halen.

Rustige week

Op macro-economisch gebied is de agenda vrijwel leeg. Later deze week komen gegevens over onder meer de inflatie, producentenprijzen, detailhandelsverkopen en industriële productie in de VS. Daarnaast verschijnt voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve op woensdag en donderdag in het Congres om uitleg te geven over het beleid van de koepel van Amerikaanse centrale banken.

Ook qua bedrijfsresultaten is het vrij rustig. Deze week meldden onder meer supermarktconcern Walmart, vleesverwerker Tyson Foods, fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems, warenhuisonderneming JC Penney en chipbedrijf Nvidia nog resultaten.

De markten in New York sloten vrijdag licht in de plus. De Dow-Jonesindex sloot nipt hoger op 27.681,24 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent op 3093,08 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 8475,31 punten.