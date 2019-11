BAM-dochter aan de slag met woningen Haarlem

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: huizenmarkt

BUNNIK (AFN) - AM, een dochteronderneming van bouwbedrijf BAM, gaat 142 woningen ontwikkelen in Haarlem. De woningen komen op het voormalige Deliterrein en het naastgelegen Shellterrein aan het Spaarne in Haarlem-Noord. De nieuwe wijk heet Schoterkwartier.

Het project bestaat uit eengezinswoningen en appartementen. De verkoop van de eerste huizen begint op 15 november. Financiële details werden niet gemeld.