'IMCD groeit door Life Science'

AMSTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD zal het derde kwartaal van het jaar afgesloten hebben met een hogere omzet. De groei komt voornamelijk tot stand door betere prestaties bij zijn divisie Life Science. Dat schrijven analisten bij Deutsche Bank in een vooruitblik op de handelsupdate, die voor dinsdag op de rol staat.

Volgens de kenners zal IMCD zijn omzet in het voorbije kwartaal op eigen kracht met 2 procent hebben opgevoerd, vergeleken met een jaar geleden. De toename komt volgens de analisten volledig op conto van de divisie die chemicaliën levert aan bedrijven in de biowetenschap. Met name in de Verenigde Staten zal het marktaandeel zijn gestegen. Al met al is de voorspelling dat Life Science met circa 5 procent zal zijn gegroeid.

Het onderdeel van IMCD dat chemicaliën doorverkoopt naar bedrijven in de auto-, bouw- en elektronica-sectoren kampt naar verwachting met tegenwind. Ook was het derde kwartaal voor bulkchemicaliën in zwakker.

Sterke prestatie

De kenners rekenen er op dat de winstgevendheid van IMCD volgend jaar licht verbetert en dat de groei vanaf het vierde kwartaal versnelt. Dat zou het gevolg zijn van de aanhoudende sterke prestatie in de divisie voor biowetenschappen en een herstel bij de industriële tak.

Deutsche Bank hanteert een koopadvies op IMCD met een koersdoel van 76 euro. Het aandeel IMCD noteerde maandag omstreeks 13.15 uur 0,3 procent lager op 72,15 euro.