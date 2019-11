Europese beurzen gaan omlaag

Nederland ,het enige land waar alles dreigt stil te vallen door stikstof en PAS ;

Ongelooflijk ,een bepaald iemand gaat naar de rechter en dit is het gevolg .

Vrijdag is er een onderhandeling en hoop dat er een noodwet komt om de boel te deblokkeren .

Dat het zo'n grote inpact heeft op de economie heeft iedereen onderschat .

Hoe dom is de regering bezig ?