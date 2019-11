Gepubliceerd op | Views: 191

DUBAI (AFN/BLOOMBERG) - De wereldwijde vraag naar olie kan binnen twintig jaar zijn hoogtepunt bereiken. Dat valt op te maken uit de prospectus van de beursgang van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, die daarin de raming van marktonderzoeker IHS Markit opnam.

Dat Saudi Aramco in zijn prospectus voor de aanstaande beursgang melding maakt van de prognose van IHS is opvallend, aangezien officials van het koninkrijk die rapporten lang als overtrokken en misleidend bestempelden. Volgens IHS wordt de oliepiek in 2035 bereikt, en zal de vraag naar olie daarna afvlakken.

Saudi Aramco onderschreef de IHS-raming niet expliciet, maar nam deze wel mee in het 658 pagina's tellende begeleidende boekwerk. De leidinggevenden van het staatsoliebedrijf noemden de ramingen van IHS betrouwbaar.

In een ander scenario wordt zelfs rekening gehouden met een nog een vroegere oliepiek. Saudi Aramco wees onder meer op de inspanning die momenteel worden geleverd om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Begin dit jaar noemde de topman van Saudi Aramco de opkomst van alternatieven voor olie nog een hype.