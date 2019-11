Prosus maakt werk van Just Eat

Gepubliceerd op | Views: 338

AMSTERDAM (AFN) - Technologiefonds en -investeerder Prosus heeft zijn bod op de Britse maaltijdbezorger Just Eat formeel uit de doeken gedaan. De recent aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming handhaafde haar bod van 710 pence per aandeel, wat neerkomt op omgerekend circa 5,7 miljard euro.

Prosus zette de deadline voor de deal op 11 december en roept aandeelhouders van Just Eat op om het bod te accepteren. Als 75 procent van de stukken wordt aangemeld, doet Prosus zijn bod gestand.

Met de lancering van zijn bod ontketende Prosus eerder een overnamestrijd rond Just Eat met het Nederlandse Takeaway.com. Het bod van Takeaway loopt via een aandelenruil, die in totaal circa 5 miljard pond waard zou zijn.

Just East wees het bod van Prosus eerder af en raadde aandeelhouders aan niet op het voorstel van de investeerder in te gaan. De Britten vinden de door Prosus geboden prijs te laag. Het aanbod van Takeaway zou meer waarde bieden.