AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag licht lager te openen. Ook de meeste andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine verliezen beginnen. De aandacht blijft vooral uitgaan naar de ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China. Ook houden beleggers de blik gericht op de politieke onzekerheid in Spanje en de oplopende spanningen in Hongkong.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde afgelopen weekeinde dat de gesprekken met China de goede kant opgaan, maar dat hij alleen een deal zal sluiten die goed is voor de VS. Vrijdag zei Trump nog dat Washington geen afspraken met Peking heeft gemaakt over het terugschroeven van importtarieven, in tegenstelling tot eerdere berichten. Volgens de president is er veel onjuiste berichtgeving geweest over de zaak.

In Spanje zijn de problemen om een bestendige regering te vormen in het land door de verkiezingen alleen maar groter geworden. De PSOE van de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez is de grootste politieke partij gebleven, maar heeft lang niet genoeg zetels voor een meerderheid.

Galapagos

Op het Damrak staat Galapagos in de schijnwerpers. De biotechnoloog en zijn samenwerkingspartner Gilead Sciences hebben positieve data behaald bij het klinische onderzoeksprogramma rond duurzame werkzaamheid en veiligheid met het middel filgotinib bij reuma.

Ook Avantium staat in het nieuws. Het chemieconcern zal geen geld ophalen op de financiële markten voor de financiering van een nieuwe fabriek. Topman Tom van Aken benadrukte in Het Financieele Dagblad dat hij eind volgend jaar bekend zal maken met welke nieuwe partners hij de fabriek gaat bouwen, na het eerdere wegvallen van het Duitse BASF. Beleggers hoeven volgens hem niet te vrezen voor een emissie.

Koersen

Het aandeel ArcelorMittal zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Commerzbank schroefden hun aanbeveling voor het staalconcern terug. Het advies voor het aandeel van funderingsspecialist Sif ging omlaag bij Kempen & Co.

De beursgraadmeters in Azië gingen maandag overwegend omlaag. In Hongkong, waar opnieuw massaal werd gedemonstreerd, raakte de Hang Seng-index tussentijds 2,7 procent kwijt. De politie gebruikte traangas tijdens de anti-regeringsdemonstratie in de stad en bevestigde dat een man is neergeschoten. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent lager na een verdere daling van de Japanse machine-orders in september.

De euro noteerde op 1,1023 dollar, tegen 1,1020 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 56,67 dollar. Een vat Brentolie kostte 1 procent minder op 61,87 dollar.