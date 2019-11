Japanse machine-orders verder omlaag

Gepubliceerd op | Views: 461 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De machine-orders in Japan zijn in september verder gedaald, terwijl door economen op een stijging was gerekend. De orders daalden met 2,9 procent op maandbasis, na een daling met 2,4 procent in augustus.

Economen rekenden gemiddeld op een stijging van de orderontvangst voor de omvangrijke machine-industrie in Japan, de derde economie van de wereld. Op jaarbasis stegen de bestellingen met 5,1 procent, na in augustus nog met 14,5 procent te zijn gekelderd.

Het cijfer over de machine-orders is een belangrijke graadmeter als het gaat om investeringen door Japanse bedrijven. Zij zijn voorzichtiger geworden met investeringen in machines en apparatuur vanwege de afzwakkende wereldeconomie en de handelsspanningen.