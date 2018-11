Cijferseizoen beleggers gaat richting einde

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - Het cijferseizoen, waarin tal van bedrijven met hun kwartaalcijfers komen, is over zijn drukste periode heen. Toch zijn er in de nieuwe beursweek nog enkele grote bedrijven die hun boeken openen. Beleggers kunnen zich bijvoorbeeld verheugen op de resultaten van verzekeraar NN Group, telecombedrijf Vodafone en retailgigant Walmart.

Aan het Damrak begint de week met een kwartaalbericht van beursuitbater Euronext. Later volgen onder meer nog bouwbedrijf VolkerWesssels en maritiem dienstverlener SBM Offshore. De cijfers van NN (Nationale-Nederlanden) komen net als die van het Amerikaanse Walmart op donderdag. Andere in het oog springende bedrijven die met cijfers komen zijn chipmaker Nvidia en de Duitse energiereuzen RWE en E.ON.

ABN AMRO staat eveneens in de belangstelling. Het financiële concern houdt vrijdag een beleggersdag. Het is voor het eerst sinds de beursgang dat de bank zijn aandeelhouders op een dergelijk evenement zal bijpraten over de strategie. Fugro houdt woensdag zo'n zelfde soort dag. Dan presenteert de bodemonderzoeker zijn strategische plannen.

TomTom

Ook TomTom is een aandeel om in de gaten te houden. De navigatiedienstverlener heeft naar verluidt ongevraagde overnamebiedingen gekregen van ten minste drie investeringsmaatschappijen. TomTom weigerde commentaar te geven. Geruchten over een mogelijke overname van TomTom doen al enige tijd de ronde.

Op macro-economisch vlak staan er updates op de agenda over de inflatie en economische groei in diverse landen. Woensdag meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe het in het derde kwartaal de Nederlandse economie is vergaan.

Wereldwijde handelsspanningen

Beleggers zullen daarnaast de wereldwijde handelsspanningen en de olieprijzen op de voet blijven volgen. De olieprijzen zijn hard gedaald sinds begin oktober nog het hoogste niveau in vier jaar werd bereikt. Dat komt mede door de toestemming die acht landen hebben gekregen van de Verenigde Staten om olie te blijven kopen van Iran, na het ingaan van de Amerikaanse sancties tegen het land.