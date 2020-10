Cijferseizoen op de beurzen begint weer

quote: PieterDerksen schreef op 11 oktober 2020 20:27:

[...]



Zo gaat het toch alleen maar? Logica is ver te zoeken.

[...]Zo gaat het toch alleen maar? Logica is ver te zoeken.

Inderdaad, we hebben een dipje gekend in maart, maar sindsdien was het nieuws overwegend in die lijn en gingen de beurzen steeds hoger en hoger.