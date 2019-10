En de Amerikanen klagen over China. Hoe kan een bedrijf zoveel waard zijn en verdienen.



Ja duh... een product verkopen van

Eur. 1.500,00 en productie kosten zo laag mogelijk houden in landen waar je ze maar 100 dollar per maand hoeft te geven.



Waar ?????



Yep, in China....



Als je productiekosten laag zijn dan hoef je geen eur 1.500,00 te vragen voor je product of je wil absurde marges maken, oftewel woeker prijzen.