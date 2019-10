Aandeelhouders ronden verkoop belang Fagron af

Gepubliceerd op | Views: 208

NAZARETH (AFN) - Grootaandeelhouders Baltisse en Waterland hebben hun belang in Fagron met succes verkocht. De twee investeerders hadden gezamenlijk 12,98 procent van de aandelen in de apothekerstoeleverancier. Dat leverde hen ruim 151 miljoen euro op.

De verkoop gebeurde in een private plaatsing aan institutionele beleggers. Dat gebeurde tegen een prijs van 16,20 euro per aandeel. De handel in het aandeel Fagron was vrijdagmiddag na het bekendmaken van de verkoop geschorst. Toen bedroeg de beurskoers 16,47 euro.

Nu de verkoop afgerond is, zal maandag de handel in Fagron weer worden hervat.