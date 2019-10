Consumentenvertrouwen VS omhoog

Gepubliceerd op | Views: 639 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

ANN ARBOR (AFN) - Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in oktober gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit een voorlopige raming van de Universiteit van Michigan.

De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging naar een stand van 96 tegen 93,2 september. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 92.