NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke winsten aan de dag begonnen. Beleggers verwerken optimistische signalen over zowel de brexit als de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. Op de financiële markten neemt de hoop op een gedeeltelijke overeenkomst, en daarmee uitstel van extra tarieven, toe. Na een aanval op een Iraanse olietanker, wordt ook naar de oliesector gekeken.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 1,2 procent hoger op 26.812 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd ook 1,2 procent hoger gezet op 2972 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 1,4 procent hoger gezet, op 8057 punten.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan intensief onderhandelen over een brexitdeal. Eerder vrijdag hadden EU-onderhandelaar Michel Barnier en de Britse brexitminister Stephen Barclay al een "constructieve ontmoeting" en die gaf voldoende aanleiding voor verder overleg.

China en de VS

Ondertussen blijven in Washington handelsdelegaties van China en de VS proberen om tot een vergelijk te komen in hun handelsvete. Het is voor het eerst sinds juli dat de VS en China weer op hoog niveau praten.

Olieprijzen stonden vrijdag duidelijk hoger. Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 53,99 dollar. Brent-olie ging voor 59,75 dollar van de hand, een stijging van 1,1 procent. Volgens de Iraanse nationale oliemaatschappij (NIOC) werd een olietanker die voer op de Rode Zee eerder op de dag getroffen door twee raketten. De spanningen tussen aartsvijanden Iran en Saudi-Arabië zijn de laatste weken hoog opgelopen.

Sportkledingfabrikant Nike (plus 1,4 procent) maakte bekend te stoppen met het omstreden atletiekproject in het Amerikaanse Portland. De beëindiging is een direct gevolg van een dopingschorsing van de leidinggevende coach Alberto Salazar.